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Fırat Nehri'ne atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

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Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne atlayan kadını çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı. Ailevi sorunlar yaşayan kadın, suya atladıktan sonra tekne sahibi ve diğer vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Fırat Nehri'ne atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne atlayan kadını çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen 55 yaşındaki A.A., Fırat Nehri'ne atladı. Kadının atladığını gören vatandaşlar, bölgede bulunan bir tekneye haber verdi. Olay yerine gelen teknedekiler, suya girerek itfaiye ekipleriyle birlikte kadını çıkarttı. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Telefonla kendisine haber verilince hemen olay yerine geldiğini söyleyen tekne sahibi Mehmet Dağdelen, kadını sudan çıkarttıklarını söyledi.

Kadını kurtarmak için olay yerine giden Burak Baz ise, hemen gelip kadını çıkarttıklarını belirtti. Kadının sıkıntıları olduğunu söyleyen Baz, "Allah yardımcıları olsun" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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