Fırat Nehri'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Gençler Kurtarıldı

Fırat Nehri'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Gençler Kurtarıldı
Güncelleme:
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki genç, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan Fırat nehrine girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 genci çevredeki vatandaşlar kurtarıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 2 kişi bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığını gören çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak şahısları kurtardı. Sudan çıkartılan 2 şahsın durumlarının iyi olduğu, ayakta tedavi altında bulundukları öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
