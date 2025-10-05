Fırat Nehri'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Gençler Kurtarıldı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 2 kişi bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığını gören çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak şahısları kurtardı. Sudan çıkartılan 2 şahsın durumlarının iyi olduğu, ayakta tedavi altında bulundukları öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa