Haberler

İzmir'de Yunus Polisinden 19 Yıl Ceza Alan Hükümlüye Yakalama

İzmir'de Yunus Polisinden 19 Yıl Ceza Alan Hükümlüye Yakalama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de, Yunus polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında 19 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, dün kent genelinde uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan Y.Ö. isimli şahsın GBT-UYAP sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen sorgulamada, Y.Ö.'nün 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yunus ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Başkan ‘Keçiören’de gezemezsin’ dedi, stüdyo karıştı: Öldürtecek misin?

Başkan ‘Keçiören’de gezemezsin’ dedi, stüdyo karıştı: Öldürtecek misin?
Ece Seçkin sahnede dans edecekken kendini durdurdu! Nedeni şaşırttı

Ece Seçkin sahnede dans edecekken kendini durdurdu! Nedeni şaşırttı