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Firari zanlı, suç evindeki tünelde saklanırken bulundu

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İZMİR - Çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan zanlı, adresinde kazılan tünelle inilen kömürlükte saklanırken bulundu. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ve 9 ruhsatsız tabanca ile, silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Firari zanlı, suç evindeki tünelde saklanırken bulundu

Evde yapılan aramalarda ele geçirilenler şok etti

İZMİR - Çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan zanlı, adresinde kazılan tünelle inilen kömürlükte saklanırken bulundu. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ve 9 ruhsatsız tabanca ile, silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında polis, uyuşturucu, hırsızlık, gasp ve yağma suçlarından toplam 25 suç kaydı ve hakkında 18 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan G.D.'nin General Asım Gündüz Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığını belirledi. Ayrıca yapılan teknik ve fiziki takipte, zanlının bu adreste uyuşturucu madde ticareti, silah imalatı ile ticareti yaptığı ve bahçede yasaklı ırk olan Pitbull köpeğinin bulunduğu tespit edildi.

Tünelle inilen kömürlükte bulundu

Savcılıktan alınan arama kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, belediye ekipleri desteği ile yasaklı ırk Pitbull köpeği muhafaza altına alınırken, adreste yapılan aramada G.D. bulunamadı. Daha sonra evde yapılan detaylı incelemede, kömürlüğe çıkan tünel olduğu görüldü. Tünelden kömürlüğe inen polis ekipleri, burada saklanan zanlı G.D.'yi kıskıvrak yakaladı.

Adreste bulunanlar şok etti

Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada, 844 adet yeşil reçeteye tabi hap, 139.89 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 11 bin 845 lira nakit para, 10 adet farklı ebatlarda ruhsatsız tabanca sürgü kapağı, 74 adet tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalanan azılı zanlı G.D., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine nakledildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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