Firari Torbacılara Operasyon: 12 Hükümlü Yakalandı

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Adana'da, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 torbacı yapılan operasyonla yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari torbacıların gizlendiği adreslere baskın düzenleyerek bu kişileri yakaladı ve cezaevine gönderdi.

Firari torbacılara operasyon: 12 hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 torbacı operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari torbacılara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında torbacıların gizlendiği adresler tektek belirlendi. Bunun üzerine operasyonun düğmesine basan polis şafak vakti baskın yaptı. Baskında 12 firari hükümlü yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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