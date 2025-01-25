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Firari Suçlu Artvin'de Operasyonla Yakalandı

Firari Suçlu Artvin'de Operasyonla Yakalandı
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Artvin İl Jandarma Komutanlığı, 42 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari suçluyu Hopa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakaladı. Operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, 42 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan suçluyu, Hopa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalayarak çeşitli silah ve mühimmat ele geçirdi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, uzun süredir aranan ve hakkında toplamda 42 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari suçluyu gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Hopa ilçesi Esenkıyı Köyü'nde düzenlenen operasyonda, Jandarma Asayiş Komando Birlikleri ile Asayiş, TEM, KOM ve İstihbarat birimlerinin desteğiyle başarılı bir müdahale gerçekleştirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, firari suçlunun izine rastlanarak operasyon başlatıldı. 6 farklı adreste eş zamanlı aramalar yapıldı. Operasyon sonucu aranan şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet haciz yakalamalı araç, 17 adet 7.65 mm fişek, 12 adet 9 mm fişek ve 43 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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