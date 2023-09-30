Firari Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'nin Kızılburç Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa