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Firari Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'nin Kızılburç Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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