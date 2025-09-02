Haberler

Firari Hükümlü Mersin'de Yakalandı

Kırşehir'de 75 suç kaydı bulunan ve 26 yıl hapis cezasına çarptırılan B.U., Mersin'de saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de hakkında 75 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Mersin'de saklandığı adreste polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinden oluşturulan özel ekip, aranması bulunan B.U.'nun yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Şahsın Antalya, Samsun, Zonguldak, Batman, Tekirdağ, Bursa, Adana ve Kırşehir'de çeşitli suçlardan toplam 75 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu B.U.'nun Mersin'de bir ikamette saklandığı tespit edildi. Kırşehir ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan firari hükümlünün üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

B.U.'nun, bilişim sistemleri ile dolandırıcılık, banka hesapları üzerinden dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplam 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.U., daha sonra cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
