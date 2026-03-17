Mardin'de 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 14 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, 5 ayrı suçtan 14 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN

