Haberler

Firari Hükümlü Manisa'da Yakalandı

Firari Hükümlü Manisa'da Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da JASAT ekipleri, 'tasarlayarak öldürme' suçundan hakkında 27 yıl 5 ay 14 gün hapis cezası bulunan M.Ç.'yi saklandığı bağ evinde yakaladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 27 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan M.Ç. (E/34) isimli şahsın bağ evinde saklandığı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine yapılan fiziki takip sonucu firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç.'nin, adli işlemlerinin ardından cezasının infazı için cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Bakanlıktan Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre

Bakanlık süre verdi! Mansur Yavaş'ın 1 haftası var
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Arda Güler'in Real Madrid'i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus'u üzdü

Arda ve Kenan karşı karşıya geldi! İşte dev maçta kazanan
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.