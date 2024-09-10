Üye Girişi
Haberler

Finike'de trafik kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi sargılarla alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçtan yaralı olarak çıkan çiften kadın olanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberi sonrası tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan koca ise eşinin cenazesini almaya sargılarla geldi. Cenaze sırasında hayatını kaybeden kadının kızları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçtan yaralı olarak çıkan çiften kadın olanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberi sonrası tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan koca ise eşinin cenazesini almaya sargılarla geldi. Cenaze sırasında hayatını kaybeden kadının kızları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Finike ilçesi Avlan yolu üzerinde dün akşam 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bakım çalışması nedeniyle tek yönden verilen yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Yolun savaş alanına döndüğü ve her iki aracında kullanılamaz hale geldiği kazayı yaralı olarak atlatan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Finike Devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada Mercedes marka araçta bulunan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Öztepe ile eşi Ülkü Öztepe ise iç kanama şüphesiyle gece saatlerinde Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti, kızları büyük üzüntü yaşadı

Ambulansta Antalya'ya getirilen ve burada tedavi altına alınan Ülkü Öztepe durumunun kötüleşmesi üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öztepe'nin eşi ve çocukları gelen vefat haberi üzerine büyük üzüntü yaşadı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ülkü Öztepe'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı baba kızlarını teselli etti

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda Ülkü Öztepe'nin işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen eşi Ahmet Öztepe ve kızları ile kardeşi uzun süre gözyaşı döktü. Annelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kızlarını teselli etmek ise kazayı yaralı olarak atlatan ve sargılar içinde Adli Tıp Kurumu'nda eşinin işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen baba Ahmet Öztepe'ye düştü. Yaralı baba kızlarına sarılarak ve uzun süre konuşarak acılarını hafifletmeye çalıştı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin ardından Ülkü Öztepe'nin cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

antalya

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şişli'de feci kaza: Polis aracının çarptığı kadınlardan biri öldü diğeri ağır yaralı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ? Volarant neden açılmıyor? Valorant istanbul sunucusu yok mu? 10 Eylül son gelişmeler... Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak? Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi Yüksel Güran neden suçlanıyor? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar? Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi?
title