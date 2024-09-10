Finike'de trafik kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi sargılarla alındı

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçtan yaralı olarak çıkan çiften kadın olanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberi sonrası tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan koca ise eşinin cenazesini almaya sargılarla geldi. Cenaze sırasında hayatını kaybeden kadının kızları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Finike ilçesi Avlan yolu üzerinde dün akşam 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bakım çalışması nedeniyle tek yönden verilen yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Yolun savaş alanına döndüğü ve her iki aracında kullanılamaz hale geldiği kazayı yaralı olarak atlatan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Finike Devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada Mercedes marka araçta bulunan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Öztepe ile eşi Ülkü Öztepe ise iç kanama şüphesiyle gece saatlerinde Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti, kızları büyük üzüntü yaşadı

Ambulansta Antalya'ya getirilen ve burada tedavi altına alınan Ülkü Öztepe durumunun kötüleşmesi üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öztepe'nin eşi ve çocukları gelen vefat haberi üzerine büyük üzüntü yaşadı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ülkü Öztepe'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı baba kızlarını teselli etti

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda Ülkü Öztepe'nin işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen eşi Ahmet Öztepe ve kızları ile kardeşi uzun süre gözyaşı döktü. Annelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kızlarını teselli etmek ise kazayı yaralı olarak atlatan ve sargılar içinde Adli Tıp Kurumu'nda eşinin işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen baba Ahmet Öztepe'ye düştü. Yaralı baba kızlarına sarılarak ve uzun süre konuşarak acılarını hafifletmeye çalıştı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin ardından Ülkü Öztepe'nin cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. - ANTALYA