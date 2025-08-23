Finike'de Silahlı Saldırı: Cinayet Zanlısı Tüfekle Yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde serada çalıştıkları sırada silahlı saldırı sonucu hayatının kaybeden 2 kişinin ölümüne ilişkin firari cinayet zanlısı tüfekle birlikte yakalandı. Zanlı, karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Finike ilçesine bağlı Saklısu Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.T., aralarında husumet olduğu iddia edilen A. A'nın serasına gelip tüfekle ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mermilerin isabet ettiği Fatih Çayan ve yanında çalışan demir ustası Süleyman Sağsöz'ün sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, A. T.'yi ilçeye bağlı Turunçova Mahallesi Akçaybaşı mevkinde tüfeğiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan A. T. karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından A. T. adliyeye sevk edildi. - ANTALYA