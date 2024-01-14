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Finike'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, otomobil orta refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüj üzerindeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.20 sıralarında Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi'nde Yarbaşı Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ünal Can Engin yönetiminde bulunan 07 V 4637 plakalı otomobil seyir halinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde sürücü Ünal Can Engin ile araçta bulunan Sinan Çetin (18) ve Yusuf Yahya Açıkalın (18) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Ünal Can Engin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Finike Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınan Yusuf Yahya Açıkalın'ın ise hayati tehlikesi devam ettiğinden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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