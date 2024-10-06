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Finike'de Kaza: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı

Finike'de Kaza: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı
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Antalya'nın Finike ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen kazada, bir ailenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Finike Sahil Yolu'nda Kumluca istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Recep T. yönetimindeki 06 CGA 606 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Otomobilde bulunan Recep T., Kamuran T. ve Elif T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Yunus Tüzün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Yunus Tüzün'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Gerekli incelemelerin ardından cenaze, Finike ilçesine defnedilmek üzere aileye teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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