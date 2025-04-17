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Finike Açıklarında Rahatsızlanan Kaptan Hastaneye Sevk Edildi

Finike Açıklarında Rahatsızlanan Kaptan Hastaneye Sevk Edildi
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Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında, uluslararası sularda bir ticari gemide rahatsızlanan Türk kaptan A.C.Y., sahil güvenlik ekiplerince gemiden alınarak hastaneye gönderildi.

Antalya'nın Finike ilçesi açığı uluslararası sularda Kamerun bayraklı ticari gemide rahatsızlanan Türk kaptan,

sahil güvenlik ekiplerince gemiden alınıp karaya getirilerek hastaneye sevk edildi.

Finike ilçesi 12 mil açığı uluslararası sularda Kamerun bayraklı ticari gemide 3. kaptan olan Türk vatandaşı A.C.Y. (38) rahatsızlanarak tıbbi tahliye talebinde bulunu. İhbarın ardından Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı bot Finike Limanından çıkış yaptı.

Bilinci açık olan A.C.Y., ticari gemiden alınarak Finike Limanı'nda hazır bulunan 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edilerek Finike Devlet Hastanesine sevk edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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