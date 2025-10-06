Haberler

Fındık Odunu Çekerken 'Patpat' Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık odunu çekerken kontrolünü kaybeden tarım aracı 'patpat', uçuruma yuvarlandı. Araç altında kalan sürücü Ali Gümüş hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık odunu çekerken kontrolünü kaybettiği 'patpat' olarak bilinen tarım aracının uçuruma yuvanması sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Yeniköy Mahallesi Bağdatlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Gümüş (65) tarım aracı olan patpatla fındık odunu çektiği sırada bağladığı halatın kopması sonucu araç kontrolden çıktı. Bu sırada araç üzerinde bulunan Gümüş, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Devrilen araç ise dereye uçtu. Çevredekilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ali Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Ali Gümüş'ün cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
