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Fındık Bahçesinde İlaçlama Yapan Adam Yamaçtan Düştü

Fındık Bahçesinde İlaçlama Yapan Adam Yamaçtan Düştü
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde fındık bahçesinde ilaçlama yaparken dengesini kaybeden 69 yaşındaki adam, 30 metrelik yükseklikten düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde fındık bahçesinde ilaçlama yaptığı esnada yamaçtan yuvarlanan adam, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyzi Odabaş (69) fındık ağaçlarını ilaçladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik yükseklikten yuvarlandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Odabaş, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Odabaş'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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