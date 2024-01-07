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Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti

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MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Hasan Biltekin oldu. Yaptığı büyük hata Hasan'ın yarı finalde elenmesine neden oldu. Hasan'ın tatlısının içinden streç film çıktı.

Masterchef'te büyük final için geri sayım başladı. Finale kalmak için mücadele eden Tahsin, Hasan ve Esra hünerlerini sergilerken, Hasan yarı finalde yaptığı büyük hatayla hayallerine veda etti.

YAPTIĞI HATA SONRASI ELENDİ

Masterchef Türkiye'nin 6 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümünde finale kalan iki isim belirlendi. Masterchef Türkiye'de finale bir adım kala elenen isim Hasan oldu. Hasan'ın tatlısının içinden streç film çıktı.

Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti

FİNALE KALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Finale bir kala hayallerine veda eden Hasan'ın elenmesinin ardından MasterChef Türkiye All Star'da finale Esra ve Tahsin kaldı.

Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

MasterChef Televizyon 3.Sayfa Yaşam Haberler

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