Filo Jet faciasında 9 zanlı 5'inci kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılıyor

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı bugün 5'inci kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılıyor. Kayıp yakınları mahkeme öncesinde yaptıkları açıklamada, "Kayıplarımızı bulun. Ailelere düzenli bilgi verin. Facianın bütün sorumlularını ortaya çıkarın. Hiçbir ihmali karanlıkta bırakmayın" ifadelerini kullanarak çalışmaların hızlandırılmasını ve facianın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisine ilişkin adli soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şirket yöneticisi, kaptanlar, makinistler ve mürettebattan oluşan 9 zanlı bugün 5'inci kez Girne Kaza Mahkemesine çıkarılıyor. Zanlılar arasında şirket yöneticisi Ali Özdilger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummaday ve Rashat Ibrahimov bulunuyor.

4 duruşmada gözaltı süreleri uzatıldı

Soruşturmanın başlamasının ardından zanlılar daha önce 4 kez mahkeme huzuruna çıkarıldı. İlk duruşmada zanlılar hakkında 3 gün, ikinci duruşmada 8 gün, üçüncü duruşmada 7 gün, dördüncü duruşmada ise 7 gün ek gözaltı emri verildi. Zanlıların bugün yeniden mahkemeye çıkarılmasıyla soruşturma kapsamında 5'inci duruşma gerçekleştirilecek. 9 zanlı hakkında "tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme" suçlaması bulunuyor. Polisin facianın meydana geliş nedenlerinin belirlenmesine yönelik tahkikatı devam ederken, bugünkü duruşmada soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin yeni bilgilerin mahkemeye aktarılması bekleniyor.

Kayıp yakınları: "Biz sadece bilgi istiyoruz"

Mahkeme süreci devam ederken, kayıp yakınları ortak bir basın açıklaması yaparak yetkililere çağrıda bulundu. Aileler, limandaki bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, "Biz burada taşkınlık yapmıyoruz. Biz kavga çıkarmıyoruz. Biz sadece bilgi istiyoruz" ifadelerini kullandı. Arama çalışmalarının daha hızlı ve yoğun şekilde yürütülmesini isteyen aileler, kendilerine en az gün aşırı kapsamlı ve resmi bilgi verilmesi talebinde bulundu. Açıklamada, "O geminin içerisinde kalan bütün insanlarımıza ulaşmak zorundasınız. Bizlere bunu borçlusunuz" denildi.

Aileler, facianın ardından cevap bekledikleri soruları da kamuoyuyla paylaştı. Gemide yeterli sayıda can yeleği bulunup bulunmadığını ve tahliyenin doğru şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini soran aileler, şirket, liman yönetimi ve ilgili kamu makamlarının sorumluluklarının da araştırılmasını istedi. Açıklamada, "Kaptan ve mürettebat yargı önünde. Peki şirketin sorumluları nerede? Şirket yetkilileri nerede? Liman yönetiminin sorumluluğu araştırılıyor mu? Facianın yaşandığı dönemde görev yapan ilgili ulaştırma makamlarının sorumluluğu araştırılıyor mu? Kim, hangi denetimi yaptı? Kim sefere izin verdi? Kim bu geminin denize açılmasında sakınca görmedi" soruları yöneltildi.

"Her şey eksiksizse bu facia neden yaşandı"

Ailelerin açıklamasında, mahkeme sürecinde geminin sol ön kızağındaki kırığın 17 Haziran'da bilindiğine ve yapılan tamirata ilişkin bilgilerin gündeme geldiği de hatırlatıldı. Açıklamada, "Gemide böyle bir sorun olduğu biliniyorsa, bu geminin denetimini kim yaptı? Yapılan tamirat hangi standartlara göre gerçekleştirildi? Tamiratın ardından geminin sefere uygun olduğuna kim karar verdi? Bu denetimleri de biz aileler mi yapacaktık" ifadeleri kullanıldı. Mürettebatın gerekli bütün belgelere sahip olup olmadığı ile alkol ve uyuşturucu testi yapılıp yapılmadığının da açıklanmasını isteyen aileler, "Geminin bütün belgeleri, izinleri ve denetimleri gerçekten eksiksizse bu facia neden yaşandı" diye sordu.

"Yardım fişeği neden zamanında kullanılmadı"

Açıklamada facianın yaşandığı gün, Mersin-Taşucu tarafındaki şartlar ve sefer durumu da gündeme getirildi. Aileler, karşı limanda seferi etkileyen bir kapanma veya kısıtlama olup olmadığının açıklanmasını, böyle bir durum varsa Filo Jet'in Girne'den hareketine nasıl izin verildiğinin araştırılmasını istedi. Yardım fişeğinin kullanım zamanına ilişkin de soru yönelten aileler, "Yardım fişeği neden zamanında kullanılmadı? Geminin bir bölümü suyun altına girdikten sonra kullanılan bir yardım fişeğinin bizim insanlarımızın hayatını kurtarmaya ne kadar faydası olabilirdi? Bunun sorumluluğu kimde" ifadelerini kullandı.

"Kaptanı aklamaya çalışırken biz aileleri mi suçlu görüyorsunuz"

Aileler, devam eden yargılama sürecinde herkesin savunma hakkına sahip olduğunu ve suçluluğa karar verecek makamın mahkeme olduğunu vurguladı. Bununla birlikte zanlıların avukatları tarafından yapılan savunmalara ilişkin soruları bulunduğunu kaydeden aileler, özellikle kaptanın sorumluluğunun bulunmadığı yönündeki savunmalara ilişkin, "Kaptanı aklamaya çalışırken biz aileleri mi suçlu görüyorsunuz Biz mi gemiyi sefere çıkardık Biz mi denetimini yaptık Biz mi geminin sefere elverişli olduğuna karar verdik Biz mi tahliyeyi yönettik" ifadelerine yer verdi. Aileler kimsenin savunma hakkına karşı olmadıklarını belirterek, "Ancak savunma yapılırken, limanda günlerdir çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin ve anne-babalarının cenazesini bekleyen insanların acısının da yok sayılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

"Hiçbir ihmali karanlıkta bırakmayın"

Aileler, herhangi bir kişinin suçunu peşinen ilan etmediklerini belirterek kaptan, mürettebat, şirket yöneticileri, liman yetkilileri ve ilgili kamu görevlilerinin sorumluluklarının ayrı ayrı ve eksiksiz şekilde araştırılmasını talep etti. Açıklamada, "Biz suçlu aramıyoruz, gerçeği ve sorumluların ortaya çıkarılmasını istiyoruz" denilerek, "Kayıplarımızı bulun. Ailelere düzenli bilgi verin. Facianın bütün sorumlularını ortaya çıkarın. Hiçbir ihmali karanlıkta bırakmayın" ifadeleri kullanıldı.

Kayıplar arasında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu belirten aileler, "Bizim beklediğimiz bir sayı değil. Her biri bir insan. Her biri bir evlat. Her biri bir anne, bir baba, bir eş, bir kardeş" dedi. Açıklama, "Biz susmayacağız. Biz unutmayacağız. Bu facianın bütün gerçekleri ortaya çıkarılana kadar cevap istemeye devam edeceğiz" sözleriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı