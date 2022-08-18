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Ayrı yaşadığı kocası tarafından cinsel organından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

Aydın'da Levent Girgin, ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'i cinsel organından, av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Girgin, bugün hayatını kaybetti.

Didim'de dün sabah saatlerinde kırsal Balat Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Levent Girgin, iddiaya göre ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti.

Ayrı yaşadığı kocası tarafından cinsel organından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Girgin'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ayrı yaşadığı kocası tarafından cinsel organından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

DÜN AKŞAM TUTUKLANDI

Jandarma, olayın ardından kaçan Levent Girgin'i saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki ifadesinde eşini sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlarına kızdığı için öldürdüğünü öne süren Girgin, dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balat 3. Sayfa Haberler

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