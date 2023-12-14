Filistinli küçük kızın İsrail tarafından öldürülen kız kardeşine veda ederken haykırışı yürek yaktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında kız kardeşini kaybeden Filistinli küçük kız, kardeşinin cansız bedenini öperek, "Allah'a yemin ederim ki seni asla unutmayacağım, kardeşim" diyerek ettiği feryat yürekleri dağladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında kız kardeşini kaybeden Filistinli küçük kız, kardeşinin cansız bedenini öperek, "Allah'a yemin ederim ki seni asla unutmayacağım, kardeşim" şeklinde haykırdı.

BÖLGEDE ACI VE GÖZYAŞI VAR

KIZ KARDEŞİNE VEDASI YÜREKLERİ YAKTI

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nden dünyaya yayılan görüntülerde, hava saldırısında kız kardeşini kaybeden Filistinli küçük kızın gözyaşları içinde kardeşinin cansız bedenini öpmesi can yaktı. Küçük kız haykırarak, "Allah'a yemin ederim ki seni asla unutmayacağım, kardeşim. Seni asla unutmayacağım, Allah sana merhamet etsin, kardeşim" sözleriyle kız kardeşine veda etti.

"UMARIM İÇECEK SU BULAMAZLAR"