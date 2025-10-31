Filistin, İsrail'den 30 Cenaze Daha Teslim Aldı

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'den 30 Filistinli esirin cenazesinin daha teslim alındığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'den 30 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını ifade edildi. İsrail'den teslim alınan cenaze sayısının ise 225'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık ekiplerinin kimlik tespiti yaparak cenazeleri ailelerine teslim etmek için çalıştığı aktarıldı.

İsrail, ateşkes anlaşması uyarınca ölen her İsrailli rehine karşılığında 15 Filistinlinin cenazesini teslim etmeyi kabul etmişti. - GAZZE