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Filipinler'de Yinxing Tayfunu Nedeniyle 160 Bin Kişi Tahliye Edildi

Filipinler'de Yinxing Tayfunu Nedeniyle 160 Bin Kişi Tahliye Edildi
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Filipinler, Yinxing Tayfunu'nun etkileri nedeniyle 160 bin kişiyi tahliye etti. Ülkede şiddetli yağışlar ve rüzgarlar bekleniyor, birçok uçuş ve feribot seferi iptal edildi.

Filipinler'de yarın sabah karaya çıkması beklenen Yinxing Tayfunu nedeniyle ülke genelinde en az 160 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler'e yaklaşan Yinxing Tayfunu, ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Bu akşam itibariyle Filipinler'in geniş kesimlerinde şiddetli yağışlar ve rüzgarlara yol açması beklenen tayfun nedeniyle en az 160 bin kişinin barınaklara ve güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi. Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP) bugün yapılması beklenen en az 6 uçuşun iptal edildiğini açıklarken, iptal edilen uçuşlardan 968 yolcunun etkilendiği kaydedildi. Birçok feribot seferi tedbir amacıyla askıya alınırken, bazı okul ve işyerlerinin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Yetkililer uyardı

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), yerel adı Marce olan tayfununun bugün öğle saatleri itibariyle Cagayan eyaletindeki Aparri kasabasının yaklaşık 175 kilometre doğusundan, 10 kilometre hızla kuzey batıya doğru ilerlediğini açıkladı. Tayfunun en geç yarın sabaha dek ülkenin Kuzey kesimlerinden karaya çıkmasının beklendiğini duyuran yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere şiddetli rüzgarlar ile sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma uyarısında bulundu.

151 kişi hayatını kaybetmişti

Geçtiğimiz ay Tropikal Trami Fırtınası ve geçtiğimiz hafta Kong-rey Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de sel baskınları ve toprak kaymaları en az 151 kişinin ölümüne neden olmuştu. Tarım arazileri ve altyapıda yaklaşık 24 milyon dolar değerinde zarar meydana gelmişti. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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