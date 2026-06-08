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Filipinler'deki depremde can kaybı 19'a yükseldi

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Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 19'a, yaralı sayısı 134'e yükseldi. 7 kişi ise kayboldu.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi, Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının 19'a, yaralı sayısının da 134'e yükseldiğini açıkladı.

Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Filipinler Sivil Savunma Ofisi, Mindanao Adası açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, yaralı sayısının da 134'e yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, can kaybı sayısının ülkenin resmi afet kurumu tarafından henüz doğrulanmadığı belirtildi. Açıklamaya göre; depremde 7 kişi kayboldu.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) sarsıntının 7.0 büyüklüğünde olduğunu duyurmuş, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 7.7 olarak ilan etmişti. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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