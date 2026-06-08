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Filipinler'deki depremde can kaybı 32'ye yükseldi

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Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 32'ye, kayıp sayısı 12'ye yükseldi. 134 kişinin yaralandığı depremde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi, Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının 32'ye yükseldiğini açıkladı.

Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Filipinler Sivil Savunma Ofisi, Mindanao Adası açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi. Ayrıca, depremde kaybolan kişilerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.

Yaşanan can kaybı ve yaralanmaların büyük bölümünün düşen enkaz parçaları ve heyelanlardan kaynaklandığı kaydedildi. Acil durum ekipleri, afet bölgelerine sevk edilen Filipinli askerler ve diğer yetkililer, arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Depremde 134 kişinin yaralandığı biliniyor.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) sarsıntının 7.0 büyüklüğünde olduğunu duyurmuş, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 7.7 olarak ilan etmişti. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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