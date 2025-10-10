Haberler

Filipinler'de 7.4 Büyüklüğündeki Depremde 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in Davao Oriental eyaleti açıklarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 7 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası bölgede ağır hasar gören binalar ve köprüler varken, tsunami uyarısı da kaldırıldı. Birleşmiş Milletler, gerekirse yardım için hazır olduğunu açıkladı.

Filipinler Davao Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, merkez üssü Mindanao Adası'ndaki Davao Oriental eyaleti açıkları olan 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler'de meydana gelen depremdeki bilanço belirginleşiyor. Davao Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, merkez üssü Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Davao Oriental eyaleti açıkları olan 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dayanghirang, can kayıplarının depremin merkez üssünün yakınlarındaki şehir ve kasabalarda yaşandığı belirtti. Başka bir yetkili ise depremde çok sayıda bina ve köprünün ağır hasar gördüğünü vurgulayarak, bölgedeki yıkımın boyutunu netleştirmeye yönelik çalışmaların hala sürdüğünü ifade etti.

Tsunami uyarısı kaldırıldı

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nün (PHILVOCS) yerel saat ile 09: 43'te 20 kilometre derinlikte kaydettiği depremin ardından birçok bölge için yapılan tsunami uyarısı ise ilerleyen saatlerde kaldırıldı. Ancak PHILVOCS tarafından yapılan açıklamada, bölge halkı artçı depremlere karşı tetikte olunması ve kıyı kesimlerinden uzak durulması hakkında uyarıldı.

"BM ihtiyaç duyulması halinde yardım etmeye hazır"

Filipinler'deki Birleşmiş Milletler (BM) Koordinatörü Arnauld Peral, ülkedeki BM ekiplerinin durumu değerlendirdiğini ve ilgili devlet kurumlarıyla işbirliği sağlanacağını belirterek, "BM ajansları, Filipinler hükümetinin ihtiyaç duyması halinde yardım etmeye hazır" ifadelerini kullandı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
