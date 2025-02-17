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FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı

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FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, aktif olarak görev yapan 17 doktor yakalandı. Gözaltına alınan doktorların "Ders Çalışma Yurtları" ile ilgili yapılan çalışmalarda örgüt bağlantılarının olduğu ve telefonlarında kullandığı mesajlaşma uygulaması üzerinden takibe alındıkları öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

ERKEN SAATLERDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için örgüt bağlantılı sözde "Ders Çalışma Yurtları" ile ilgili yapılan çalışmalarda, FETÖ bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 aktif doktorun yakalanması için bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

17 ŞÜPHELİNİN TAMAMI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Doktorların telefonlarında kullandığı mesajlaşma uygulaması üzerinden takibe alındıkları öğrenildi.

EVLERİNDEN NELER ÇIKTI NELER

Örgütle irtibatlı hekimlerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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