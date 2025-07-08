FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 10 Şüpheli Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında güncel medya yapılanması içinde yer alan kişilerin de olduğu 10 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında kriptolu haberleşme programı ByLock kaydı olanların bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün FETÖ-PDY'ye yönelik yürüttüğü ortak çalışmada, örgütün güncel yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Örgütün güncel medya yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ-PDY kapsamında işlem yapan şahıslarla iletişim halinde olan ve para transferleri saptanan, gizli haberleşme programı ByLock kaydı olan kişilerle iletişimde olan ve çeşitli sosyal medya mecralarında aynı yönde paylaşımlar yapan 10 şüpheli belirlendi. 10 şüphelinin adresleri ve kimlikleri güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından tek tek tespit edildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu sabah İstanbul, Ankara, Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerle gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları adreslerde dijital materyaller ile 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL