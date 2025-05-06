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FETÖ'ye Yönelik 47 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 208 Şüpheli Yakalandı

FETÖ'ye Yönelik 47 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 208 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep merkezli olarak 47 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 208 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep ile birlikte bölgedeki örgüt yapısının deşifre edildiğini ve FETÖ üyelerinin yurt dışı eğitim kamplarına götürüldüğünü açıkladı.

Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 208 şüpheli yakalandı. Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman'da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. Ayrıca FETÖ'nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri de yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep merkezli 47 ilde silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapıldı.

47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına eş zamanlı operasyon

Operasyonlar çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Örgüt üyesi 208 şüpheli yakalandı

Operasyonlar sonucunda FETÖ terör örgütünün Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman'da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. Ayrıca FETÖ'nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyelerinin aralarında bulunduğu 208 şüpheli yakalandı.

Kripto haberleşme toplantıları yapmışlar, terör örgütünü ve üyelerini finanse etmişler

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

"Güncel örgüt yapısı deşifre edildi, örgüt üyeleri de yakalandı"

Operasyon ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman'da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. Ayrıca FETÖ'nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri de yakalandı. Gaziantep valimizi, operasyonları koordine eden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Vergi Denetim Müfettişlerimizi, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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