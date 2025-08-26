FETÖ Üyesi Sivas'ta Yakalandı
Sivas'ta, FETÖ üyesi olduğu kesinleşen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Sivas'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Sivas'ta 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan şahıs, Gürün ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçlarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Adli makamlarca tutuklana şahıs, Sivas Kapalı Cezai İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa