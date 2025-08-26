FETÖ Üyesi Sivas'ta Yakalandı

Sivas'ta, FETÖ üyesi olduğu kesinleşen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Sivas'ta 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan şahıs, Gürün ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçlarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Adli makamlarca tutuklana şahıs, Sivas Kapalı Cezai İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
