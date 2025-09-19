FETÖ Üyesi İlyas A. İnegöl'de Yakalandı
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İlyas A.'nın (41) yerini tespit etti. Ekipler adres önüne pusuya yattı. Van'da görev yaparken görevden alınan infaz koruma memuru İlyas A. (41), evine girerken yakalandı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
