FETÖ Üyesi İlyas A. İnegöl'de Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İlyas A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Eski infaz koruma memuru, evine girerken tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İlyas A.'nın (41) yerini tespit etti. Ekipler adres önüne pusuya yattı. Van'da görev yaparken görevden alınan infaz koruma memuru İlyas A. (41), evine girerken yakalandı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
