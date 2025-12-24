Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Fethiye'de yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye ilçesinde yapılan müşterek çalışmalarda, Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.D isimli şahıs yakalandı. Şahıs adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA