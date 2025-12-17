Aranan FETÖ üyesi yakalandı

Erzurum'da firari FETÖ üyesi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM birimlerimizce Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçu kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM