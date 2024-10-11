FETÖ Üyesi Eski Albay Manisa'da Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliğinden aranan eski albay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yakalandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen başarılı operasyonla, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu belirlenen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı albayı İ.U. yakalandı.

11 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.U., güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. Balıkesir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arama kaydı bulunan İ.U., cezaevine teslim edildi. - MANİSA