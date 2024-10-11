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FETÖ Üyesi Eski Albay Manisa'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Eski Albay Manisa'da Yakalandı
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FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı albayı İ.U., Akhisar'da yakalandı. 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliğinden aranan eski albay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yakalandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen başarılı operasyonla, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu belirlenen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı albayı İ.U. yakalandı.

11 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.U., güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. Balıkesir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arama kaydı bulunan İ.U., cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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