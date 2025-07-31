FETÖ Üyesi 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Yakalandı
Erzincan'da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Erzincan'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa