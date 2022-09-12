FETÖ şüphelileri yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde FETÖ şüphelisi 4 eski asker, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışırken yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde FETÖ şüphelisi 4 eski asker, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışırken yakalandı. Gece saatlerinde Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, denizde dalgıç kıyafetleri yüzen 4 kişiyi yakaladı. Yüzerken taşıdıkları torbaları ile birlikte bota çıkarılan M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G. isimli 4 kişinin FETÖ'den davalarının devam ettiği, yurtdışına çıkış yasaklarının olduğu, ikisinin ise aranmasının bulunduğu öğrenildi. Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi, gözaltına alındı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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