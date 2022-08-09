Haber : FETÖ/PDY şüphelileri denizde yüzerken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ/PDY şüphelileri denizde yüzerken yakalandı

 - Güncelleme:
FETÖ/PDY şüphelileri denizde yüzerken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski asker yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski asker yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında 2 kişinin yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalıştığı ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Üzerlerinde dalgıç kıyafeti olan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı. Eski astsubay başçavuş ve üsteğmen oldukları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı. L.Ç. ve H.C. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title