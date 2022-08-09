FETÖ/PDY şüphelileri denizde yüzerken yakalandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski asker yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski asker yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında 2 kişinin yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalıştığı ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Üzerlerinde dalgıç kıyafeti olan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı. Eski astsubay başçavuş ve üsteğmen oldukları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı. L.Ç. ve H.C. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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