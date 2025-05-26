FETÖ/PDY Soruşturmasında 3 Şüpheli Tutuklandı

FETÖ/PDY Soruşturmasında 3 Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 emniyet personeli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı, bazıları etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair itirafçı beyanları bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan, 'Bank Asya' hesapları olan ve özellikle fakülte yüksekokulu döneminde emniyet mahrem yapılanmasında bulunan kişilerle irtibatlı oldukları öne sürülen 9 şüpheli emniyet personeli tespit edilmişti. 6'sının aktif, 2'sinin okul döneminde ilişiği kesilen ve 1'inin ihraç durumda olduğu belirlenen 9 şüpheli emniyet personeline yönelik İstanbul merkezli Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de toplam 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

5 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları gerekçesiyle serbest bırakıldı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa getirilen şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları gerekçesiyle serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı talep edildi.

3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Firari şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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