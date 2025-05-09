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FETÖ Operasyonunda 225 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

FETÖ Operasyonunda 225 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Gaziantep merkezli 47 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheli, yasal işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Operasyonda önemli isimler arasında NAKSAN Holding'in eski sahibi Taner Nakıboğlu da bulunuyor.

Dev FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 225 şüpheli adliyeye sevk edildi

Önce klasör klasör dosyalar, sonra da uzun uzadıya kuyruklarla şüpheliler adliyeye girdi

Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Adliyeye sevk edilenler arasında Taner Nakıboğlu da var

GAZİANTEP - Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 225 şüpheli, emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında önce klasör klasör dosyaların sonra da uzun uzadıya kuyruklarla şüphelilerin içeri alınması dikkat çekti.

Gaziantep merkezli 47 ilde 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 225 şüpheli gözaltına alındı.

Önce klasör klasör dosyalar, sonra da uzun uzadıya kuyruklarla şüpheliler adliyeye girdi

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 225 şüpheli, emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında önce klasör klasör dosyaların sonra da uzun uzadıya kuyruklarla şüphelilerin içeri alınması dikkat çekti.

Adliyeye sevk edilenler arasında Taner Nakıboğlu da var

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında darbe döneminde uçakla Türkiye'den kaçmaya çalışırken yakalanan ve bir süre cezaevinde yatan NAKSAN Holding eski sahibi Taner Nakıboğlu, çok sayıda iş insanı ve öğrenci de yer aldı.

47 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı

Operasyonlar çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Örgütün güncel yapılanması deşifre edilmişti

Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik-fiziki takibi sonucu örgütün Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtiği belirlenmişti. Tekrar eski günlerine dönmek isteyen örgütün özellikle İzmir, İstanbul, Erzurum, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 5 bölgeyi mahrem yapılanma için merkez olarak belirledikleri ve öğrenci evleri açmaya başladığı tespit edilmişti. FETÖ terör örgütü üyelerinin ve liderlerin, yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'de dikkat çekmemek için toplantılarını yurt dışında ve özellikle balkan ülkelerinde yaptığı, örgüt üyelerinin ise haberleşme için bilinen uygulamalar yerine mesajlaşmaların anlık yapılarak kaybolduğu 'signal' ve 'jitsi' gibi yeni ve farklı uygulamalar kullandığı belirlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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