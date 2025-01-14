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FETÖ Operasyonlarında 110 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç-34' operasyonlarında FETÖ terör örgütüne yönelik 110 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda döviz ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "23 ilde icra edilen FETÖ operasyonunda 110 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-34' operasyonları çerçevesinde 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Bolu, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Kayseri, Karaman, Kocaeli, Kırklareli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik son bir haftadır devam eden 'Kıskaç-34' operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı. Düzenlenen operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Örgütün çeşitli kademelerinde yer aldıkları öğrenildi

Şüpheliler hakkındaki bilgilere yer veren Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün 'Akademisyen Yapılanması, Askeri Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı" ifadelerini kullandı.

FETÖ Operasyonlarında 110 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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