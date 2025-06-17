FETÖ'nün taze talebe yapılanmasına yönelik operasyon: 11 şüpheli yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce yapılan operasyonda 41 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütünün güncel talebe yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Mayıs 2024'de örgütün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 41 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuklarının aidiyetlerini ve kendileriyle ilgilenen kişilere bağlılıklarını artırmak için sinema, bowling, gezi, kamp gibi organizasyonlar düzenledikleri öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 37 şahsın da ifadesi alındı. Alınan ifadelerde adı geçen ve güncel yapılanma ile bağlantısı tespit edilen 11 şüpheli daha belirlendi. 11 şüphelinin lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere, yine örgüt sorumlusunca görevlendirilen kişiler tarafından organize edilen örgütsel programlar dahilinde, örgütle irtibatlı ve bağlantılı ailelerin çocuklarının aidiyetlerini ve kendileriyle ilgilenen kişilere bağlılıklarını artırmak için sinema, bowling, gezi, kamp gibi organizasyonlar düzenledikleri öne sürüldü. Şüpheliler hakkında ayrıca, küçük yaşta olan çocukların aileleri tarafından bu organizasyon için belirlenen örgüt evine ya da sorumlusuna teslim ettikleri şeklinde tespitler bulunduğu aktarıldı.

11 şüpheli yakalandı

Soruşturma çerçevesinde 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Kocaeli'de 11 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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