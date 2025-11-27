FETÖ Firarisi Sivas'ta Yakalandı
Sivas'ta, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan K.Ç. isimli firari yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şarkışla Terörle Mücadele Büro Amirliği'nin koordineli çalışmasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş mahkümiyet kararı bulunan K.Ç isimli firari yakalandı. Hükümlü emniyet işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa