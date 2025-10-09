Haberler

FETÖ Firarisi Sivas'ta Yakalandı

Güncelleme:
Sivas'ta kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ firarisi O.G., Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan O.G., Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan O.G. yakalanarak adli işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
