FETÖ Firarisi Sivas'ta Yakalandı
Sivas'ta kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ firarisi O.G., Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sivas'ta 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan O.G., Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan O.G. yakalanarak adli işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS
