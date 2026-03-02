Haberler

Gri kategoride aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan yakalandı

Gri kategoride aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan yakalandı
Güncelleme:
Adalet Bakanlığı, gri kategoride aranan FETÖ firarisi Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın yakalandığını duyurdu. Sakınan, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve iki ayrı 'görevi kötüye kullanma' suçlarından hakkında yakalama emri bulunan bir şahıstır. Adli işlemleri devam etmektedir.

Adalet Bakanlığı, gri kategoride aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan'ın yakalandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve iki ayrı 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yakalama emri bulunan ve gri kategoride aranan meslekten ihraç Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın yakalanmasına 2 Mart'ta operasyonel çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ikamet adresinde yakalanan Sakınan'ın gözaltına alındığı kaydedildi. Sakınan'ın adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ANKARA

