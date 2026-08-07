Darbeci Karatepe'nin yardakçısı Muğla'da yakalandı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde görev aldığı belirtilen ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin saklanmasına yardım ettiği tespit edilen A.A.K, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ve örgütün talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde görev aldığı belirtilen ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, 1 Ağustos 2026 tarihinde yakalandı. Tamamlanan tahkikatın ardından mahkemeye sevk edilen Karatepe tutuklandı.

MİT Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, tutuklu Burkay Karatepe'nin 2023 yılından itibaren örgütün e-postaya kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edildi. Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, e-posta içerisindeki metinlerde yiyecek temini, sağlık sorunları, yurt dışına kaçış planı, ailesine bilgi verilmesi ve maddi destek gönderilmesine ilişkin içeriklerin bulunduğu belirlendi.

'Saklanmasına yardım ettiği tespit edildi'

Yapılan çalışmalar sonucunda, Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen A.A.K.'nin 6 Ağustos 2026 tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin kaldığı belirlenen otel odasında, kendisine ait 26 AHA 204 plakalı araçta ve Eskişehir'deki ikametinde yapılan aramalarda 3 telefon, 2 SIM kart ve 1 dijital fotoğraf makinesine el konuldu. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı