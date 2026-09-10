FETÖ’cülerin kaçış planı suya düştü: 8 tutuklama

Muğla'nın Datça ilçesinden Rus bayraklı Peter Pan isimli tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisi ile tekne kaptanı, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Çıkarıldıkları adli makamlarca, tekne kaptanı dahil 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli işlem gören ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan örgüt mensuplarının yurt dışına kaçma girişimine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Datça'dan Rus bayraklı Peter Pan isimli tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY mensupları tespit edildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda uluslararası sulara yakın bölgede tekne kaptanı H.Y. ile 9 FETÖ/PDY mensubu yakalandı. Teknede yapılan aramada 40 bin 80 euro, 200 dolar ve 4 bin 752 TL para ile Belçika'ya ait 3 sahte kimlik ele geçirildi. Operasyonun ardından tekneye el konuldu.

9 şüpheli hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, tekne kaptanı H.Y. hakkında ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme ve göçmen kaçakçılığı suçlarından adli işlem başlatıldı.

Muğla Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden D.G. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S., S.B., Y.G., H.A., M.D., N.K., M.K. ve tekne kaptanı H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı