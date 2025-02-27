İmralı sürecinde kritik gün: 4 merkeze çağrı yapılacak

İmralı sürecinde kritik gün: 4 merkeze çağrı yapılacak
Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı

Bakan Fidan duyurmuştu! Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor

FETÖ'cü Öğretmen Adana'da Yakalandı

FETÖ'cü Öğretmen Adana'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Emniyet Müdürlüğünün mahrem sorumluluğu yaptığı öne sürülen ve 7 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü öğretmen Mehmet Emin Kocaman, Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kocaman'ın, komiser yardımcılığı sınavlarında soruları örgüt üyelerine sızdırdığı iddia ediliyor.

Batman Emniyet Müdürlüğünün mahrem sorumluluğu yaptığı öne sürülerek 7 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü öğretmen Adana'da yakalandı. Yakalanan kişinin komiser yardımcılığı sınavlarında soruları örgüt üyelerine verdiği iddia edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2008-2013 yıllarında sorumluluk yapan FETÖ'cü Mehmet Emin Kocaman'ın (47) Adana'da olduğu bilgisine ulaştı.

7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ terör örgütü üyesi Mehmet Emin Kocaman, Sarıçam ilçesinde bir müstakil evde olduğu saptandı. Bunun üzerine harekete geçen tem polisleri yaptığı operasyonla şüpheliyi yakaladı.

"Komiserlik sınavı sorularını sızdırmış"

Yakalanan terör örgütü üyesi Kocaman'ın, Batman'da zümre başkanlığı yaparak sohbet toplantıları organize ettiği, örgüt içerisinde tayini çıkan kişileri aktarımı yaptığı ve komiser yardımcılığı sınavlarında sorguları örgüt üyelerine sızdırdığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaman cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
img

11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı
img

Pentagon talimatı verdi: Bu içerikleri derhal her yerden silin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

Hollywood'un efsane aktörü, eşiyle birlikte ölü bulundu
Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem: Gizli geçitli VIP odalar
Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

Usta oyuncudan ekibe duygusal veda
Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi

Penaltının başına geçen milli futbolcumuz kabusu yaşadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.