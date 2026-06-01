Yelkenli teknede 36 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Fethiye Göcek açıklarında İtalya rotası üzerinde seyreden yelkenli teknede 36 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi Göcek açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durduruldu. Tekne içinde yapılan aramada 31 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı