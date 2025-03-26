Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'boykot' çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in boykot çağrısına ilk tepki
Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme

78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti

AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti

Fethiye'de Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, diğer bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü kaza yerinden kaçtı ve arama çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile 2 motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Kaçan kamyonet sürücüsü ise aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında kamyonet, Muhammet Şeyda Aşçıoğlu (17) idaresindeki 48 AVP 167 plakalı motosiklet ile S.R.C. idaresindeki 48 ASC 075 plakalı motosikletlere çarptı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan iki motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Muhammet Şeyda Aşçıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title