Fethiye'de Suç Çetesi Operasyonu: 4 Tutuklama

Fethiye'de Suç Çetesi Operasyonu: 4 Tutuklama
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yağma, yaralama, fuhuşa teşvik ve uyuşturucu suçlarına karışan 11 şüpheli yakalandı. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağma, yaralama, fuhuşa teşvik ve uyuşturucu kullanımı gibi suçlara karıştığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yağma, Kasten Yaralama, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme, Mala Zarar Verme ile Uyuşturucu Madde Kullanımı suçlarını işleyen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınanlardan 2'sinin yabancı uyruklu olduğu tespit edilirken, bu kişiler Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüphelilerden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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